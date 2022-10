Heimevernet og politiet samarbeider på Mongstad: – Folk er glade for at me er her

Alver-ordførar Sara Sekkingstad (Sp) tok turen til Mongstad for å møte soldatar.

– Mange av dei som står vakt her er familiefedre, som har reist frå kone, barn, fotballtreningar og jobb for å gjera eit oppdrag for samfunnet. Det synest eg dei fortener ei takk for, seier ho.