– Eg vert overraska når helga kjem, for tida går så fort på arbeid (abo)

Norsk gneisgranitt er ettertrakta vare i land som ikkje er like velsigna med solid grunnfjell. På Eikefet gjer dei gull av knust gråstein.

På anlegget, som er godt synleg mellom to tunnellar på E39, går aktiviteten døgnet rundt. Store dumparar og hjullastarar er i full sving med å flytte store steinmassar som skal knusast og sjiktast til ulike fraksjonar.

Seksti arbeidarar gjer sitt for at to millionar tonn stein årleg kan passere gjennom anlegget og seljast til entreprenørar i inn– og utland.