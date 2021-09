Kommunen vil setja ned ei prosjektgruppe

Funna av eit stort parti av gamle dekk på sjøbotn utanfor Hjelmås har fått stor merksemd. Dette bildet vart tatt då Ruben Oddekalv overleverte eit av dekka til Alver-ordførar Sara Hamre Sekkingstad.

Kommunen har sett på dekksaka

– Me vil organisera dette som eit prosjekt, og ser at dette ikkje er eit fagfelt som me dekker heilt sjølv.