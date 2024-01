Deltok på sin aller første norske juletrefest

Fredag kveld var det beinkaldt ute, men varmt og inkluderande i Knarvik kyrkje. For då vart det nemleg invitert til juletrefest og kring 200 hadde meldt seg på.

– Her er vi frå 0 til 90 år. At vi klarer å samle såpass mange folk og at vi klarer å sveise saman ukrainarar og andre innvandrarar, er fantastisk.