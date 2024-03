Dagane er travle for småbarnsfamilien, som kor tid som helst ventar ein liten til. Med god hjelp av besteforeldre er dei no i full gang med oppussing. Fredag var dei i gang med å pusse opp Emilie (3) sitt rom, og difor fekk ho vere oppe litt ekstra lenge.

Oppe i andre etasje i familien sin bustad, er det store vindauge og ei dør ut til altanen. Det var ved denne døra Emilie stod då ho oppdaga det.

Det brann i huset til naboen ho nyleg hadde fått is av.

Og den vesle treåringen reagerte raskt. Ho ropte på mamma Hege Karslen og mormor Haldis Karslen, som kom raskt til henne. Dei varsla pappa Kjetil Orre og bestefar Rune Karlsen, som var i full gang med renovering i første etasje.

Dei kontakta brannvesenet.

Emilie har møtt Bjørnis i barnehagen, og som takk for at ho varsla om brannen fekk ho ei fin Bjørnis-tatovering av ein av brannmannskapet. Foto: Monica Skjelanger Reknes

– Det heile gjekk veldig fort. Då eg kom opp her brann det litt i eine hjørnet, men så tok det ikkje mange minutt før heile huset var overtent, seier Hege Karslen.

Ho fortel at dei såg røyken kome nærare og nærare huset, og dei uroa seg for naboen sin og om han hadde klart å kome seg ut i tide.

Kjetil og Rune sprang ut for å sjå om dei kunne hjelpe til med noko.

– Me møtte ein kvit vegg av røyk, me såg nok meir inneifrå enn ute. Me henta fram vannslangen og vatna hekken då me var redd han ville ta fyr. Tanken var jo at vasslangen skulle vere tilgjengeleg om redningsmannskapet kunne ha nytte av han, seier Kjetil.

Måtte evakuere

Hege har ein månad att til termin, og då politiet ba dei evakuere var det mykje å tenkje på.

– Me fekk mange tilbod om husly, det var heilt rørande, seier Hege.

Det er to år sidan dei flytta til Knarvik, og har ikkje noko familie som bur i nærleiken. Men tilfeldigvis var Haldis og Rune på besøk for å hjelpe til med oppussinga.

– Me har leilegheit i Åsane, så me reiste dit, seier Haldis.

– Det var veldig spesielt. Du tar med deg det kjæraste du har og reiser. Men det hadde ikkje vore godt å vere her heller då det var så nært. Men det var spesielt å kome heim i dag også, men røyken som framleis var her, og katten som kom springande mot oss.

– Det var spesielt å sjå røyken då me kom over Nordhordlansbrua, seier Kjetil.

Foto: Monica Skjelanger Reknes

– Frykta de at det ville spreie seg til huset dykkar?

– Ja. Først var vindretninga mot garasjen, og du såg kor fort det skjedde. Då frykta me det skulle spreie seg. Men me var veldig heldige at det ikkje var meir vind, seier Hege.

Rune fortel at dei skunda seg og fekk køyrt bilen opp i gata.

– Me fekk beskjed om å kome oss ut, og då var det berre å ta på seg sko og jakke og gå, seier Hege og Kjetil.

Dei fortel at dei vart ståande ein time oppe i gata før dei reiste vidare.

– Då henta pappa Nico til meg, seier Emilie.

Det er bamsen hennar. Kjetil fekk lov av politiet å hente barnestolen til bilen slik at dei kunne køyre til Åsane. Då fekk han også hente Nico.

Men fødebagen måtte stå att.

– Det gjekk fint, seier Hege.

Slik såg det ut på branntomta laurdag ettermiddag, då brannvesenet endeleg kunne reise heim. Foto: Monica Skjelanger Reknes

Skulle i middagsselskap i dag

Huseigaren hadde invitert familien til middag i dag, som takk for hjelp med måking i vinter.

– Kva innverknad har denne opplevinga på dykk?

– Me er sjølvsagt meir observant på tryggleiken, seier Kjetil.

– Sjølvsagt vil det prege oss. me lurer på korleis det går med han og kva som er årsaka til brannen. Me vil nok kjenne det på nattesøvnen i starten, i alle fall, seier Hege.

Rune fortel at det er særleg ein ting som er viktig å ta med seg.

– Når slikt skjer er det berre å kome seg ut. Ikkje tenkje på at du skal ta med deg noko. Det går så fort. Det var ikkje mange minutta frå me såg det i det eine hjørnet til det var overtent, seier Rune.

Bjørnis er ein populær brannbjørn som ofte er på besøk i barnehagar for å fortelje om branntryggleik og førebygging. Foto: Monica Skjelanger Reknes

Emilie viser stolt fram Bjørnis-tatoveringa som o fekk frå brannmannskapet. Foto: Privat

Fekk Bjørnis-tatovering

Då familien kom attende laurdag, var det framleis stor aktivitet på branntomta. Brannmannskapet kjempa for å ettersløkke brannen.

– Me gjekk bort til brannmannskapet tidlegare i dag for å takke for innsatsen, og då sa eg at det var Emilie som sa i frå om brannen, seier Hege.

– Då tok han eine i brannvesenet opp lommeboka og fann sin private Bjørnis-tatovering og ga til Emilie, seier Kjetil.

Bjørnis-tatovering kan festast på huda ved hjelp av våt klut, og går vekk etter nokre dagar.

Emilie syner etter kvart fram den fine tatoveringa som raskt kom på armen.

– Den skulle på med ein gong, ler Hege.