Kor skal kloakkreinseanlegget lege? Hagelsundet eller Kvassneset?

Kloakkreinseanlegget i Knarvik har blitt drøfta løysingar. Utsettt. Drøfta på ny.

For kva for alternativ skal ein gå for? Kvassneset, eller det no 77 millionar dyrare alternativet i Hagelsundet?