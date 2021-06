Frekhaug har fått gatekunst – og snart kjem det meir

To allminnelege garasjeportar på Frekhaug har fått eit heilt nytt utrykk. Foto: Alver kommune

– Me ønskjer å få fram at Frekhaug har eit godt kulturtilbod for ungdom. Det er ingen grunn til å reisa inn til Åsane eller byn.

Det seier Sigrid Fivelstad, kulturrådgjevar i Alver kommune.

Ho har stor tru på eit nytt prosjekt, der lokal ungdom skal få setja farge på Frekhaug.