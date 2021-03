Frp krev at E39 må med i NTP for å få deira støtte

Fredag legg regjeringa fram forslaget til Nasjonal transportplan for åra framover.

Martin Virkesdal Jonsterhaug, som er 1. nestformann i FpU nasjonalt og 6. kandidat på lista til stortingsvalet, og stortingspolitikar Helge Andre Njåstad fryktar at E39 ikkje er inne i forslaget til NTP som kjem på fredag. Foto: Markus Endresen/FpU og Terje Pedersen/NTB

Ronny Bertelsen

Det er alt lekka ut at både K5 og Hordfast er inne.

Frp fryktar at E39 ikkje er med, og no varslar dei knallhard kamp for å få med også dette prosjektet.