Politiet rykte ut til Hawaii-party

Fredag kveld rykte politiet ut til eit Hawaii-party i Lindåshallen.

– At det blei litt ekstra merksemd på ei lita handfull av 400 ungdommar, er ei stadfesting på at systemet fungerer, at dei som treng hjelp, får det, seier Robert Lorang Hansen som er avdelingsleiar for ungdom, fritid og medverknad i Alver.