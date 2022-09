Politiaksjonen i Modalen: Tre menn fengsla i fire veker

Retten meiner det er «nærliggende fare» for at dei tre mennene som er sikta for «trusler og frihetsberøvelse» vil øydelegge bevis.

Bakgrunnen for fengslinga er at dei tre mennene tysdag morgon skal ha oppsøkt ein mann på ei privatadresse i Masfjorden.