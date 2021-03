Stolpekongen tok alle postane på 28,5 timar

I fjor gjekk det om lag fire dagar før førstemann hadde tatt alle stolpane. I år hadde førstemann tatt alle stolpane allereie dagen etter at starten gjekk.

Post nummer 65 er i boks for den raskaste stolpejegeren i årets Stolpejakt. Foto: Privat

Startskotet for Stolpejakten i Alver kommune gjekk klokka 12 i lørdag føremiddag. Klokka 16.26 søndag ettermiddag «logga» var jakta over for den raskaste stolpejegeren.