Det lokale næringslivet støttar opp om kapellet. Her representert ved Trond Helland frå Helland Elektro AS, Frode Tredal frå Dekkhuset AS, Eirik Eknes frå Eknes Karosseri AS, Øyvind Myhr frå Hillesvåg Ullvarefabrikk AS, Atle Landro frå Mundal Båt AS, Terje Romarheim frå Terje Romarheim AS og Bente Lorentzen frå Romarheim AS. Helge Sandvik frå H. Sandvik AS og Frank Vaage frå Vaage karosseri AS var ikkje til stades då biletet vart teke.