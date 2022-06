Som 17-åring fekk Regine beskjed om at ho ikkje kunne få barn

Forskarar reknar med at 10-15 prosent av alle kvinner er ramma av sjukdommen, men det vert snakka lite om PCOS.

– På eit tidspunkt var eg så frustrert at eg fann ut at nokon måtte ta kampen, og det kunne like godt vera meg, seier Regine Wiig Andersen frå Frekhaug.