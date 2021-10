Ønskjer dialog med innbyggjarar i «utkant-Alver»

Kommunestyret tok opp den betente saka om krinsen Romarheim-Urdal, der fleire har tatt til orde for å utrede om dei passar inn i Alver kommune eller ikkje.

Alver-politikarane var samde i at det er synd at ikkje alle i kommunen føler seg heime i Alver, og at dei må gjere noko for at alle utkantar også følar seg heime i felleskapen.