Underskotet har ført til ei tverrpolitisk bekymring over kor lite dei ha å rutta med og korleis dei skal klara å få eit overskot.

– Med så trongt handlingsrom har me ingen høve til å investera, slo Ernst Horgen (H) fast i sist kommunestyremøte. Han var redd for å måtta tæra på kommunen sine fond.

Politikarane meiner difor at vegen vidare må bli å sjå på korleis ein arbeider, gjera naudsynte omstillingar og jobba på nye måtar.

Og dette er dei alt i gang med.

Slutt på vikarbruk

Kommunedirektør Berit Karin Rystad forklarer at hovudårsaka til underskotet er problemet med å rekruttera sjukepleiarar.

– I fjor måtte me bruka vikarbyrå heilt frå januar og ut august. Då såg me at dette ikkje kunne gå lenger. Som ei akutt løysing avslutta me difor avtalane med vikarbyrået og gjorde om på vaktlister og liknande for å få det i hamn på eiga hand, seier ho.

I år vil dei halda fram med å sjå på organiseringa og korleis dei jobbar.

Dei har også sett i gang ein prosess saman med tillitsvalde der dei ser på alternative arbeidstidsordningar både for dei ressursane dei alt har og i høve til nytilsetjingar.

– Ut ifrå tidlegare utlysingar veit me at dei som søkjer, ønskjer Nordsjø-turnus, forklarer ho.

Står i spagat

Folketalet er også avgjerande for små kommunar som Fedje.

– I haust og vinter var det veldig mange som gjekk bort. Men det gledelege er at me i tillegg til flyktningane frå Ukraina, har generell bra tilflytting, seier ho.

Folketalet har dermed auka med nesten tjue sidan juli 2022. Men problemet er at det tar 1,5 år før tilskota som følgjer med, slår inn forklarer Rystad.

– Dette er den kommunale verkelegheita me står i nett no, seier ho.

Overskotet i 2022 skuldast tre ting; Mottak av flyktningar, større inntekt av havbruksfondet enn venta og høgare skatteinntekter.