Søndag kveld hamna to personar i ein båt i sjøen ved Byrknes i Gulen.

– Båten gjekk på eit undervasskjer og dei to hamna i sjøen. Brannvesen, helse og politi rykte ut, men det gjekk ei stund før politiet kom fram. Brannvesenet var der først, seier konstituert politistasjonssjef, Ivar Holmaas.

Han fortel at dei to personane klarte å komme seg i land for eiga maskin.