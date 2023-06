–Eg la feil årstal til grunn. Rapporten er eit viktig innspel

Styreleiar i Modalen Næringsbygg AS gjekk hardt ut mot rapporten til Industriutvikling Vest, der hovudkonklusjonen er at dei anbefaler kommunen å vurdere å avvikle drifta av Modalen Næringsbygg AS.

Mellom anna meinte han at nokre av tala i rapporten var feil.

No seier han at tala frå rapporten er rett, og at han la feil årstal til grunn.