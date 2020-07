Ho vil digitalisere det offentlege, men gler seg til møter utan webkamera (abo)

Ei av Torill sine hjartesaker er digitalisering av det offentlege. Men ho gler seg til ein igjen kan halde møter utan å måtte bruke webkamera.

Høgre-politikar Torill Eidsheim (50) frå Alver er ein av Stortinget sine fremste pådrivarar for teknologisk utvikling, og har arbeidd mykje med e-helse for å få pasientjournalane standardisert og tilgjengeleg for sikrare behandling.

Ifølgje ei oppteljing i Teknisk Ukeblad, er ho den representanten som held flest innlegg om teknologi. Kvart fjerde innlegg er innom temaet.