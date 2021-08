Fleire køyrer for fort, men fleire let telefonen ligge

Ivar Holmaas er fungerande politistasjonssjef, og seier på generelt grunnlag at målet med å ha kontrollar er å auke tryggleiken i trafikken. Foto: Kjell Arne Steinsvik

Tal frå UP sine kontrollar i Vest politidistrikt syner at fleire køyrer for fort, men fleire let telefonen ligge.

Monica Skjelanger Reknes

Det er særleg ei gruppe som trakkar hardt på gassen i trafikken, og står for heile 76 prosent av dei som fekk førelegg...