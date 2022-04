Vardebrua blei ein «prøvekanin» – ordføraren reagerer

Ordførar Per Lerøy rasar over at dei har venta i to og eit halvt år på godkjenning av Vardebrua, medan det alt før jul skal komma opp ei 42 meter lang bru i same materialet over bybana på Paradis.

– Forstå det den som kan, seier han oppgitt.