Dette må du gjera om du mistenkjer fugleinfluensa

Finn du ein død fugl og mistenkjer at han har fugleinfluensa, må du for all del IKKJE kasta han i restavfallet.

Om nokon har behov for å fjerna død fugl frå eigedomen sin, seier Mattilsynet at ein må kontakta kommunen og høyra om dei har innsamlingsordning eller eigne reglar for handsaming av døde fuglar.

Mattilsynet har også gått ut med ei melding om at funn av døde fuglar skal meldast inn til dei.