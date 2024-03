Klokka 19.33 melde Vest politidistrikt at naudetatane er på veg til Radøyvegen etter melding om brann i ein konteinar.

– Det er pr. no ikkje observert opne flammar, skriv politiet.

Klokka 19.44 skriv politiet på X at brannvesenet er på staden, og at dei har starta sløkking.

Brannen skal ha oppstått i ein mindre avfallskonteinar like ved eit bygg.

– Dramatikken her er at konteinaren sto heilt inntil bygget, og at det var stor spreiingsfare, seier innsatsleiar Ståle Hauge.

Ifølgje han har meldar redda bygget.

– Det som er bra her at meldar har gjort ein formidabel- og ikkje minst uvurderleg innsats med å slå ned brannen. Han har verkeleg redda bygget, seier Hauge.

Like før klokka 20.30 har brannvesenet dratt tilbake til stasjonen.

Klokka 20.47 skriv politiet at årsaka til brannen sannsynlegvis er materiale som har sjølvantent.

Brannvesenet fekk flytta konteinaren frå bygget og sløkka den heilt. Foto: Erik Vabø Hatland

Foto: Erik Vabø Hatland