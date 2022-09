– Staumstøtteordninga hjelper ikkje oss

Eigentleg er historia om Sandnesbutikken i Masfjorden ei suksesshistorie om ei bygd som klarte å få fart på nærbutikken igjen.

Men no fryktar butikksjefen at ekstreme straumprisar skal øydeleggja alt dei har kjempa for. Og den nye straumstøtteordninga hjelper lite.

– Må me slå av lyset, kjøleskap og frysediskar, og seia opp tilsette?