Køyrde i 93 km/t i 50-sona

Foto: Terje Pedersen / NTB

Vaktsjefen som var på vakt da milliardfregatten Helge Ingstad forliste i 2018, er i Hordaland tingrett dømt til 60 dagers betinget fengsel.

– Han tar dommen tungt og er skuffet over resultatet. Han mener det er uriktig å klandre ham alene for ulykken, fordi det er en sammensatt årsak til ulykken, sier vaktsjefens forsvarer, advokat Christian Lundin.

– Det vil bli vurdert grundig om dommen skal ankes. Vi skal gjennomgå dommen grundig og ta stilling til om den skal ankes, sier Lundin.

Den tidligere vaktsjefen er den eneste som ble tiltalt for forliset. Han ble tiltalt for uaktsom forårsakelse av sjøskade og brudd på den militære straffeloven.

Da saken gikk i Hordaland tingrett, ba aktoratet om 120 dagers betinget fengsel med en prøvetid på to år for mannen.

Aktoratet har argumentert for at vaktsjefens uaktsomme navigering var hovedårsaken til at Helge Ingstad kolliderte med tankskipet Sola TS natt til 8. november 2018.

Vaktsjefen har på sin side nektet straffskyld. Han har erkjent at han ikke gjorde alt rett, men sagt at det oppleves urettferdig å få ansvaret for forliset alene. Han har sagt at det ble begått store feil både om bord i tankskipet og på sjøtrafikksentralen som hadde ansvaret for trafikken i Hjeltefjorden. I tillegg har han pekt på systemfeil i Forsvaret.