Butikkeigar ved Spar på Hosteland, Marianne Ulvatn, tar gjerne imot nye kundar i butikken sin. Ho har også valt å utvide opningstidene til butikken med eit par timar for auke sjansane for at det skjer. – Han som kom med varene sa at han kom med ei ferje før han trudde. Foto: Erlend Nordland Kristiansen