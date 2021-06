Må stenge E39 i ei heil veke – heile døgnet

Det er oppdaga ustabile, og store, steinmasser i fjellet, som potensielt kan løsne innan kort tid. Foto: Skjermskot frå Google Maps

– Det skal gjerast eit naudsynt, omfattande og risikabelt arbeid.

Etter at området over tunnelen blei undersøkt av geolog, er det heilt klart at fleire store steinblokkar må fjernast. Og det må skje raskt. Dei kan nemleg losne innan kort tid.