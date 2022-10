Mannen frå Nordhordland filma fleire unge gutar medan dei var på do og dusja

Politiet beslagla 67 videoar med ei samla speletid på meir enn ni timar.

Over ein periode på cirka eit halvt år filma mannen frå Nordhordland fleire unge gutar under 18 år medan dei var på do og dusja.

Filminga vart gjort på ei privatadresse i Alver kommune.