No skal nemleg alle drosjane som er knytt til Nordhordland taxisentral ha hjartestartarar i bilen, og dei skal vere knytt opp til AMK sitt datasystem.

Det betyr at AMK kan kontakte drosjane direkte om det er behov for hjartestartar.

Drosjesentralen er den første i Noreg som har starta opp med dette, og dei meiner det kan redde liv.

Direktør i Nordhordland Taxisentral, Arvid Bauge, her ved ein tidlegare anledning. No skal Nordhordland taxisentral bli den første drosjesentralen som har hjartestartarar og direkte kontakt med AMK. Foto: Monica Skjelanger Reknes (arkiv)

Ifølgje direktør i Nordhordland Taxisentral, Arvid Bauge, er det 60 drosjar i Nordhordland, og det er 15 bilar ute om natta. 85 førarar har vore på kurs, og 72 av dei er no hjartestartsoperatørar.

– Det er eit år sidan me byrja arbeidet med dette, og me har nytta ein del tid for å få systema til å snakke med kvarandre. Men i dag er første dagen dei er i drift, seier Bauge.

Han fortel at det ikkje er noko nytt at drosjar har hjartestartar med seg, men det nye er at AMK har full oversikt over kvar bilane er, og kan nå bilen direkte.

– Det er berre AMK som ser kvar bilane er, og det er berre ledige drosjar med førarar som har kurs, som er synlege på kartet.

Bauge seier at det heile handlar om tid.

– Drosjane er nærare uansett kor mange ambulansar ein har i distriktet, og kan redde liv. Me er ikkje helsepersonell, men vanlege menneske som kan redde liv og gjere ein skilnad.

Yvonne Hindenes og Arne Bauge inviterte ordførar i Alver, Sara Hamre Sekkingstad, Alarmsentralen, Hjartestarterregisteret 113 og Raude kross til pressekonferansen. Foto: Monica Skjelanger Reknes

Kan vere krevjande

Bauge fortel at dei har førebudd sjåførane godt på kva dei kan møte.

– Brannmannskap kjem fleire saman, men drosjesjåfør kjem åleine. Når det kjem ein naudsamtale, så sender me ein annan drosje etter, men sjåføren vil vere åleine ei stund. Difor har me førebudd dei så godt me kan, og dei har lov å seie nei. Førarane kan gå ut og inn av statusen som hjartestartar-operatør etter korleis det passar med livssituasjon.

Kollegastøtte

Han fortel vidare at dei også har kollegastøtte, og bedriftshelseteneste med psykologar som kan trø til ved behov.

Yvonne Hindenes er drosjesjåfør, og ein av dei som no skal ha med hjartestartar i bilen.

– Det er veldig spennande, men eg trur det vert veldig bra.

– Korleis vil det vere å kome åleine til eit slikt oppdrag?

– Det veit eg ikkje. Eg håper det blir bra, men det kan gå ikkje så bra også. Då har me heldigvis kollegastøtta slik at me kan snakke med kvarandre og hjelpe kvarandre om det trengst, seier drosjesjåfør, Yvonne Hindenes.

– Får 100 gonger attende

Prisen på det heile, er allereie rundt 1,2 millionar, men Bauge i NH Taxi fortel at det er verdt det.

– Det er oppstartskostnaden med hjertestartarar og kurs. Men eg er sikker på me får 100 gonger attende. Folk heier på oss og kjenner sjåførane våre. Me byggjer sjåfør og selskap som er endå viktigare for befolkninga, avsluttar han.