Har planane klare for å redde garden: Vil bygge villmarkscamp og minimuseum

Stian og Jan Børge kjøpte den gamle garden for 2,3 millionar. No har dei store planar.

Dei to venane Stian Grøtte og Jan Børge Søviknes hadde over fleire år jakta det «rette» småbruket da dei kom over gamle Åsheim Gard i Andvik. Bodet enda på kr 2,3 millionar etter ein saftig bodrunde.

Sjølv om begge er busette i Bergen, er ingen av dei ukjende i Masfjorden. Begge har både jakta og hjelpt til med sauesanking på Hosteland og Brekke i ei årrekke. Dei er og genuint opptatt av forvaltning og bruk av naturen, og ynskjer å ta vare på gardsbruk som er til nedfalls.