Juleby-prosjektet har balla på seg

Det starta i det små i 2019. Sjå kor fin byen er i år.

Bli med på besøk til den flotte julebyen heime i stova til Eva Karin.

– No er det vel ingen veg tilbake. Eg blir ikkje overraska om det ligg nokre «juleby-relaterte» gåver under juletreet i år også. Og om byen blir utvida endå meir, så blir han fort for stor til å kunne stå i stova neste år, trur Eva Karin Klausen.