«Fedjebjørn» klar for å ta over ruta

I løpet av månaden tek bilferja «Fedjebjørn» over for «Fedjefjord» på sambandet Fedje-Sævrøy. Her kan du sjå korleis den nye ferja ser ut om bord.