Slo full alarm då dei på ny registrerte misfarga vatn: – Dette er ein katastrofe

Mjåtveitelvens forening rasar mot utbyggar og fryktar for både fisk og musling.

Foreininga slo full alarm då dei på ny registrerte misfarga vatn i elva.

– Det er misfarga vatn heile vegen nedover, så no har det gått ei kule varmt her. No varslar me alle som kan varslast, seier Martin Jacobsen, som er leiar i Mjåtveitelvens forening.