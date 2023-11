Julegåveaksjonen har starta. Forventar at rekordmange treng hjelp

No kan du hjelpa barn og familiar i Alver som slit økonomisk til jul. Du kan også melda inn behov visst du treng hjelp sjølv.

Aksjonen starta i Meland i 2015 og har vekse seg større og større for kvart år. Mange får stor glede av det som blir samla inn og den innsatsen som blir lagt ned.

Kopier lenke

Kopier lenke

Årets julegåveaksjon har starta. Aksjonen vert arrangert av Nordhordland Røde Kors saman med frivilligsentralane i Alver, skriv Birthe Kråkenes Bjørstad i frivilligsentralen på Manger i ein e-post til Strilen.

Julegåveaksjonen i Alver er ein aksjon der innbyggjarar som ønskjer det kan pakka inn julegåver anonymt og leggja på bestemte stader, slik at arrangørane i julegåveaksjonen kan henta dei og fordela dei vidare til barn og familiar som treng dei.

– Det er langt ifrå alle kommunar som kan tilby ei slik ordning, og vi er stolte over denne aksjonen som over mange år har bygd seg opp til eit stort apparat av frivillige som stiller kvar november/desembermånad for å få dette til, skriv Bjørnstad.

Ho reknar med at det blir nok eit rekordår for aksjonen. Fordi ein ser at mange slit med økonomiske utfordringar, og fordi kommunen også har eit stort mottak av flyktningar.

I år er det plassert juletre som du kan levera gåver under ved inngangen til Max Fitness på Frekhaug, utanfor Norli i Amfi Knarvik, på Lindås nærsenter og på Ostereidet kro.

Og treng du hjelp med å få endane til å møtast til jul, så kan du melda inn behov om mat og gåver ved å senda ein e-post til manger.frivilligsentral@alver.kommune.no. Du treng ikkje ha barn for å få matkasse.