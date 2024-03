Fredag kveld tok det til å brenne i eit bustadhus i Klubben, like ved Knarvik kai.

Fem personar kom seg ut av huset, mens naudetatane ilte til. Framme på staden måtte brannvesenet raskt konstatere at huset ville gå tapt og at ein måtte sikre at ikkje fleire hus også skulle bli slukt av flammane sitt rov.

I etterkant er det berre brannruinar att. I området er røyklukta framleis merkbar. Heile eigedommen er sperra av med sperreband, og politiet etterforskar saka.

Aktuelle vitne har blitt avhøyrt, men førebels har ikkje politiet gjort undersøkingar på brannstaden.

– Det har skjedd så mykje på krimtekniskfronten at vi ikkje har fått tilbakemelding om dei kjem ut eller har tid, seier konstituert politistasjonssjef, Ivar Holmaas.

Huset var overtent på kort tid. Foto: Henrik Hauken

Oske utanfor huset

Årsaka til brannen er ikkje avklart, men huseigaren har fortalt i media at det var fyrt i peisen og seinare plassert ei bøtte med oske utanfor huset. Huseigaren trur oska må ha ulma og spreidd seg vidare til huset, godt hjelpt av sterk nordavind.

Ein person fekk status som sikta etter brannen. Vedkomande vart avhøyrt og dimittert etter kort tid.

– Politijuristen fann det rett i å sikre blodprøveresultat. Då får ein status som sikta, forklarar Ivar Holmaas.

Det er ingen mistanke om at brannen er påsett.

Det er synlege spor etter brannvesenets sin innsats på ein av naboeigedommane. Foto: Erlend Kristiansen