Tjuveriraid på Lindås

Innbrot i bil, biltjuveri og forsøk på å stele motorsykkel.

Tjuvar har herja Lindås i det siste. Foto: Kjell Arne Steinsvik/Arkiv

Strilen melde i går at politiet var på veg til eit tjuveri i ein bil på Lindås, for å sikre spor. Det viser seg at det ikkje var det einaste tjuvane heldt på med i bygda i helga.

Ytterlegare ein bil blei stelt utanfor senteret. Dette skal vere blomstarbilen til «Lottas Blomster».

– Denne bilen er per no ikkje gjort greie for, seier politioverbetjent Glenn Ulrik Våge, i Nordhordland lensmannskontor til Strilen.

Innbrot og sykkeltjuveri

Det var ikkje berre det som skjedde på Lindås dette døgnet. Ein motorsykkel blei flytta frå ein carport.

– Det er minst ein person, som har flytta på den motorsykkelen. Kvifor den berre vart flytta på, er for tidleg å seie noko om.

Etter det Strilen kjenner til, skal det ha vore innbrot i to hus, der tjuven eller tjuvane, mellom anna skal ha tatt med seg film frå det eine huset. I tillegg har ein sykkel blitt funnen i nærleiken av ein barnehage, medan ein anna sykkel framleis er sakna.

– Me har ikkje fått melding om innbrot i hus, men har økt overvaking i området for tida, seier Våge.

Person i kikkerten

Våge stadfestar at sakene er under etterforsking, og seier politiet jobbar ut frå at det er ein samanheng.

– Me ønskjer at folk er observante på kvelds- og nattetid. Me har ein person i kikkerten, men det er uklart om han er direkte involvert i alle hendingane.

Publisert: Publisert: 13. august 2020 13:31