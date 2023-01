Undergangen har vore stengd sidan oktober – no kjem Vegvesenet med ei gladmelding

– Me har sett at mange ikkje vil ta omvegen bort til den andre undergangen som har vore open, men at dei heller har valt å gå over hovudvegen.

Det seier byggeleiar Allan Emil Nyheim i Statens vegvesen.

At gåande har kryssa E39 har skapt farlege situasjonar og nesten-ulykker. Dette gjer at Statens vegvesen no tar grep, sjølv om arbeidet med undergangen ikkje er heilt ferdig.