Anita blir ny butikksjef: – Eg likar å ha det travelt

Skadane etter ei eksplosjonsulukke, gjer at den gamle butikksjefen ikkje kan komma tilbake. No overtar difor Anita Nelson som butikksjef for Extra-en i Austrheim.

– Eg ønskjer henne mykje lukke til, seier gamlesjefen som no må satsa på noko heilt anna.