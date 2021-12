Kommunepsykologen: – Folk treng vere romslege med kvarandre

Psykologen erkjenner at vi no er i ei tid der mange synest det er tungt å ikkje få besøk.

– Vi ser at den perifere kontakta blir snevra inn, og at vi fokuserar meir på dei nære personane, vener og familie. Dei perifere kontaktane, som tidlegare har nytt godt av at du gjerne berre sa «hei», får ikkje den kontakten lenger...