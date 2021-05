Linn-Helen har starta innsamling etter brannen: – Mamma mista alt

Linn-Helen Holsen er takknemleg for støtten til mora det siste døgnet. Foto: Privat/Kjell Arne Steinsvik

Mora til Linn-Helen kom seg berre ut med det ho hadde på seg då leilegheita sto i flammar.

No har ho starta ein Spleis-aksjon for å få mora på beina igjen. – Eg er heilt overvelda over støtten, fortel ho.