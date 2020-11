No byggjer dei gard for framtida på Kolås (abo)

På Kolås har Nils Andre og Henriette funne kjærleiken og det gode bondeliv. No byggjer dei driftsbygning for framtida.

– Alternativa stod mellom å halde på fram til 2034 og så leggje ned, eller å byggje ein heilt ny fjøs, seier Nils Andre Kolås.

For fem år sidan tok han over familiegarden etter foreldra. No er ein ny fjøs på 980 kvadratmeter i ferd med å ta form vis-a-vis den gamle.