Irritert på høge prisar på klede – no må mannen betale ein høg pris for protestane

Vindauget i butikken har verkeleg fått gjennomgå fordi ein mann i 40-åra er misnøgd med høge prisar på klede. Foto: Erlend Kristiansen

Det heiter seg at «ein må knuse nokre egg for å lage omelett». Den lokale mannen har gått for ein annan taktikk.

Han knuser ei rute i ein klesbutikk for å få ned prisen på klede.

No er mannen dømt til å betale ein «høg pris» for dei mange protestane.