Dei valde å behalde produksjonen i Noreg. No er ordrebøkene nesten fulle.

Medan konkurrentane har flagga ut produksjonen for lengst, held Fiskenett på Manger hovudet over vatnet på heimebane.

– Sel vi ei not no, er det heilt i grenseland for om vi greier å levere ho i januar neste år, seier sjefen med stadig fullare ordrebøker.