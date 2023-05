Får 1,3 millionar for å stå utanfor Alver

No får Austrheim 1,3 millionar frå regjeringa for at dei ikkje gjekk inn i Alver.

– Med desse midlane kan me budsjettera romslegare, seier ordførarkandidaten til Senterpartiet i Austrheim, Bjørn Inge Håland Dyrkolbotn.