No vert det hurtigladestasjon for elbilar i Eivindvik

Frå før er det berre ein hurtigladestasjon i Gulen. No kjem det ein til.

Enova gjev no 100 millionar kroner i støtte til fleire ladestasjonar for elbilar i distrikta, og Eivindvik i Gulen er no ein av stadane det vil kome hurtigladestasjon.

Det var NRK som omtala saka først.