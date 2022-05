Teknologisenteret Mongstad feirer ti år

På vegen mot nullutslepp er eit av måla å fange CO2 og bruke det om att, eller lagre det.

På testsenteret kjem industri frå heile verda for å teste om deira teknologi tilfredsstillar krava, og det er ein viktig del av regjeringa si storsatsing som vert kalla Langskip, som er lagring av CO2.

– Me er glade i dykk. De er viktige for lokalmiljøet, men også for landet og heile verda...