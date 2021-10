No kan du sjå dette flagget i kommunale flaggstenger i Alver

Fram til 2021 var det forbod mot å flagge med andre flagg enn nasjonalflagget, det samiske flagget og kommune- og fylkesflagg på kommunale bygg, med unntak av ved arrangement eller særtilfelle som statsbesøk.

Dette blei endra i 2021, der kom ein opning om at ein kan flagge med andre flagg også ved almenne merkedagaer. Det er dermed ikkje krav til arrangement for at ein skal kunne bruke flagga.