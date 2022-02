Alver kommune gjekk uventa i pluss

80,7 millionar kroner i netto driftsresultat er gode nyheiter, men økonomisjef Janne Sund vil ikkje friskmelda Alver økonomien enno.

– Då statsbudsjettet kom i oktober, såg me at skatteinngangen var høgare enn det me hadde rekna med, og sidan den berre blitt høgare og høgare, seier Sund.