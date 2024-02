Barnevernssak frå Alver skal prøvast for Den europeiske menneskerettsdomstolen

Sju barnevernssaker frå Noreg skal prøvast for Den europeiske menneskerettsdomstolen i Strasbourg.

Ei av sakene er frå Alver.

– Eg synest det er veldig bra at denne saka skal prøvast for EMD. Dette er ei sak eg har jobba for i fleire år, seier ei part i saka frå Alver til Strilen.