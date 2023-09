Ein av desse kan bli Alver sin nye ordførar

At Alver får ein kvinneleg ordførar, er som hogd i stein. Men kven av dei fem damene får ta på seg ordførarkjeda etter valet?

11. september skal valet avgjerast, og i dagane etterpå vil nok diskusjonen gå om kven som skal styre kommunen,

Men at Alver får ein kvinneleg ordførar, er høgst sannsynleg.

For med mindre det skjer eit valskred utan like, blir det ein av desse fem som skal leie Alver dei neste fire åra:

1 Ingrid Duesund Fjeldsbø Høgre sine viktigaste saker framover er å få ei god økonomisk styring i Alver, samstundes som dei vil kjempe på lag med næringslivet. Ingrid ønskjer også å jobbe for at kommunen blir meir open. – Vi får mange tilbakemeldingar frå folk om dei ikkje får svar på søknadane sine, t.d. i byggesaker. Sender innbyggjarane spørsmål til kommunen, skal vi svare. Vi må vere ein inkluderande kommune, på deira premissar. Det er viktig at vi speler på lag, lyttar, og kjem fram til gode resultat.

2 Mary-Ann Mostraum – Skilnaden på meg og mange andre er at eg har over 20 års erfaring frå det private næringslivet. Det er ei offensiv Mary-Ann Mostraum som møter Strilen i sin nye heim, berre eit steinkast unna der suksessbedrifta Roslagen shipping held til på Hjelmås. – Vi bør drive kommunen meir som ei bedrift, for vi ser at kommunen sin økonomi ikkje går så bra. Då må vi dykke ned i tala for å sjå kor vi kan spare og effektivisere.

3 Sara Hamre Sekkingstad – Eg tar attval fordi dei siste fire åra har vore kjekke. Eg har møtt mange fine folk og vore med på å byggje ein kommune med stort potensial, og fått vere med på å utvikle kommunen vår, seier ho, og legg til: – I ein kommune med 30.000 innbyggjarar skulle eg møtt endå fleire. Det er mange innspel frå folk, som eg ønskjer å ta meg tid til å høyre. Eg har vore ute på arrangement, og takka ja til alt eg har hatt tid til, men eg skulle gjerne hatt endå meir tid til å følgje opp saker folk har tatt kontakt med meg om. – Kven er eigentleg Sara? – Eg er eit ja-menneske. Eg seier stort sett alltid ja. Bror min sa det så fint i talen sin då eg gifta meg i fjor; «Sara, du er eit ja-menneske. Det har til og med Pål Adrian Pål Adrianmannen til Sekkingstad fått erfare i dag».

4 Nina Bognøy – Eg vil at barn og unge skal få ein start i våre barnehagar og skular, som gjer at vi lagar vegen for gode liv. Til eit heilt tidsløp, seier Nina Bognøy. For nettopp barn og unge sin tryggleik, er viktig for Nina. – Det er viktig at vi gjer ungdommane våre trygge, inn mot utdanningsval, slik at dei kan ta fatt på vaksenlivet, og vere stødige og trygge i livsvegen dei har framfor seg.