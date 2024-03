– Vi skal først og fremst forsøke å endre traséen, og stoppe den tredje forsyningslinja gjennom Alver og Østerøy, sa leiar for Naturvernforbundet Nordhordland, Jan Nordbø til Strilen før møtet.

Naturvernforbundet, inviterte saman med biblioteket til debatt om dei mykje omtala «monstermastene» i Alver.

Jan Nordø Foto: Henrik Hauken

Møtet skulle eigentleg vere på biblioteket, men på grunn av den store interessa sist, blei det flytta til Knarren.

– Vi såg at det var 200 på Rossland sist, så no håpar vi at vi får minst 300 her, seier leiar Jan Nordø før arrangementet.

Og det blei etter kvart nært smekkfullt i Knarren, med vel 245 ivrige tilskodarar og debattantar.

Får Statnett det som dei vil, kan det bli «monstermaster» i Nordhordland. Foto: Statnett

Skal sikre straumforsyning

Årska til debatten er at Statnett skal byggje ny kraftlinje frå Samnanger til Kollsnes og grunngjev bygginga med auka straumforbruk frå både industrien, men også Bergen og omland, og meiner det er snakk om ei fordobling av forbruket på berre ti år.

Politisk redaktør i BA, Sølve Rydland, leia debatten.

– Kjekt å sjå at ungdommen engasjerer seg, sa Sølve til latter frå salen, før han minna om at diskusjonen her dreier seg om to ulike omsyn; natur og industri.

Sølve Rydland er politisk redaktør i Bergensavisen. Han har tidlegare vore redaktør i avisa Nordhordland. Foto: Henrik Hauken

– Ikkje redd for å snakke med bergensarar

Rydland spurde kvifor Statnett vel å skåne dei folkerike områda, som til dømes Bergen.

– Det er ikkje fordi eg er redd for å snakke med bergensarar, men det er teknisk grunn for at vi har lagt det alternativet til side. Det er ein del busetnad langs det trasévalet, og vi må då dra inn ein del hus og tomter. I tillegg har vi store problem med å kome oss over sjø, sa prosjektleiar i Statnett, Kenneth Teignes.

Prosjektleiar i Statnett, Kenneth Teignes, var i løvas hole, og svara for vala Statnett har gjort. Foto: Henrik Hauken

Teignes la vekt på at Statnett er eit monopol, og ikkje har eigarinteresse i kraftproduksjon. Han la også til at å leggje sjøkabel er ein dårleg ide.

– Som ingeniør vil eg ha minst mogeleg sjøkabel, og mest mogeleg leidning. Dette for å få eit stabilt nett. Det er vår plikt å jobbe med forsyningstryggleik.

Prosjektet tar rundt fire år, dersom NVE godkjenner planane til Statnett.

– Kor stort del av kapasitetsbehovet er knytt til Nordsjøen?, spurde ein frå salen.

– 22 prosent er elektrifisering av sokkelen. Resten er landbasert og andre ting, svara Teigland.

Han fekk etter kvart ein del spørsmål frå salen, som han etter beste evne svara på.

– Vi jobbar etter Stortingsmelding 14, svara han ved fleire høve.

Rasande harding stal showet

Tidlegare stortingspolitikar for Raudt, Terje Kollbotn køyrde mikrofonen for det den var god for.

– Som representant for miljøpartiet dei raude, så har eg i mange år vore engasjert i andre alternativ enn den gammal dagar politikken som har dominert Noreg og Statnett. Skal det byggjast i luftspenn, eller skal vi finne andre betre miljøvennlege alternativ?, spurde han retorisk, til klapp frå salen.

Terje Kollbotn har kjempa mot monstermaster før, og fekk på svært engasjerande vis med seg salen. Foto: Henrik Hauken

Han meiner vidare at sjølv om Statnett har monopol, eig dei ikkje sanninga.

– Eg var mot monstermaster i Hardanger. Då møtte vi Statnett som hadde rett på alle punkta. Dei argumenterte nett som no, tora det frå hardingen, før han heldt fram;

– Vi må setje foten ned. Både her i Nordhordland, og i Noreg. Vi har verdskompetanse på kabling i jord, tunnel og sjø. Vi må stå i bresjen mot monstermaster.

Kollbotn fyrte laus mot Statkraft. Foto: Henrik Hauken

Kollbotn viste også til FN-konferansen i Montreal, som Noreg signerte på.

– Her har Noreg inngått ein avtale om å forplikte seg til å ta vare på natur og miljøomsyn. Dette må leggjast til grunn.

Sara Hamre Sekkingstad meiner både natur og industri er bærebjelker i identiteten til Nordhordland. Foto: Henrik Hauken

To identitetar sett opp mot kvarandre

Alverordførar Sara Hamre Sekkingstad meiner at to av identitetane i Nordhordland no blir sett opp mot kvarandre.

– Turane vi går og næringsutbyggings er tett knytt opp mot identiteten vår. No kan dei bli sett opp mot kvarandre.

Det var ein god paneldebatt til slutt, før spørsmålsrunden. Foto: Henrik Hauken

– Kva gjer de for at innbyggjarane blir høyrde, spurde Rydland.

– Vi skal svare på meldingane som kjem, og det håpar eg fleire enn oss gjer. Formannskapet føreslår å leggje inn midlar til dette. Det er komplekse vurderingar her, men vi vil bruke midlar fram til saka kjem på høyring hos NVE, svara Sekkinstad.

– Betyr det at de ikkje stolar på Statnett?, spurde Rydland vidare.

– Det her vore påverknadsarbeid tidlegare der ein har vald andre omsyn enn det Statnett legg til grunn, svara Sekkingstad.

Osterøyordførar Lars Fjeldstad etterlyste same behandling som Aurland har fått av Statnett. Foto: Henrik Hauken

Ho fekk støtte at ordførarkollega på Osterøy, Lars Fjeldstad, som var klokkeklar på at øyen trenger straum.

– Vi er nødde til å finne gode løysingar på tvers av kommunegrensene. Vi må sjå ein større heilskap enn å sjå enkeltståande kommune. Eg ser traséar, som går gjennom Vaksdal, som mine innbyggjarar vil føretrekke, men meiner vi må avstå frå å ha sterke meiningar så tidleg i prosessen.

Han sa vidare at Statnett stolt viser fram Aurland, og korleis dei har løyst problematikken der.

– Vi er på Unesco sin biosfæreliste, og bør bli behandla som Aurland. Så meir helikopter og mindre langs veg.

Fylkesordførar Jon Askeland erkjente at vi har eit behov for energi, og trekte fram at Nordhordland har gått frå å vere ein mørk flekk i Hordaland til ein del heile Noreg misunner oss. Foto: Henrik Hauken

Fylkesordførar Jon Askeland – også han frå Senterpartiet – var litt mellom barken og veden i debatten.

– Det går no føre seg den største naturøydelegginga på Radøy. Nemleg den nye vegen. Kor er protestaksjonane der?

Han sa vidare at det viktige no er at innbyggjarane får vite konsekvensane av kva som skjer.

– Alle i denne salen har ulike om kva vi er villige å akseptere.

Gode spørsmål og stort engasjement

Sjølv om både Statnett og politikarar måtte svare på ein del spørsmål undervegs, fekk dei også ein del til slutt.

Roar Sandmark peika på at Noreg aldri har eksportert så mykje gass som no, og spurde om kvifor vi ikkje brukar meir av gassen i Noreg.

– Vi må bruke gassen gjennom Kollsnes. Vi sparar 20 prosent straum då. Har vi i det heile tatt nok straum?

Roar Sandmark lurte på om dei vurderte å bruke meir gass i Noreg. Foto: Henrik Hauken

Statnett svara at dei og BKK kontinuerleg jobbar med tilknyting, og at det er ein laupande vurdering om vi skal bruke meir gass sjølv.

Jan Nordø tok spørsmålet vidare.

– Du tar opp eit viktig spørsmål. Eg trur ikkje dei er spesielt fornøgd med elektrifisering. Eg er uroa for det om blir tatt opp her. Kor skal straumen til Mongstad kome frå? Kven vil det gå ut over? Er det så mykje tilgjengeleg på Mongstad? Då må vi bygge smart industri.

Foto: Henrik Hauken

Helge Reigstad tok opp at vi veit kor mykje vi må ha lokalt, og at det no kan sjå ut som vi treng meir enn 2000 TWh ekstra.

– Burde vi sjå på nytt om effektbehovet vi har?

Kenneth Teignes i Statnett svara på ein del spørsmål. Foto: Henrik Hauken

Kenneth Teignes i Statnett svara at det ikkje var statens oppgåve.

– Vi har tilslutningsplikg, men det er gitt at vi har energi og effekt.

Det fekk Reigstad til å reagere.

– Du kan ikkje ta det for gitt. Alle bedrifter søker no, og legg samla inn langt meir energi enn vi har i Noreg.

Sølve Rydland var som vanleg kvikk i kommentarane, og hadde også ein liten kommentar til diskusjonen. Foto: Henrik Hauken

Det fekk den politiske redaktøren på bana.

– Den store svakheten med det norske energisystemer er at ei driv med førstemann til mølla. Det er ikkje noko nasjonal transportplan for straum. Energi er eit mangelgode. Så prioritering om kva vi skal bruke straum på bør prioriterast.

Teignes svara på si side at dei ikkje kan selje meir energi eller effekt enn det dei kan knyte til straumanlegget.

– Når det gjeld behov, er det eit politisk spørsmål.

Monica Eikås fekk siste spørsmål, og brukte tida på eit lengre innlegg om korleis samfunnet har forandra seg frå ho var 17, fram til no. Foto: Henrik Hauken

Spørsmålsrunden, og debatten, blei avrunda av eit rørande innlegg av Monica Eikås.

– I dag skulle eg vore på veg til Haukeland, men naturen er viktigare enn min helse. Eg er frå Søre Ådland. Eg er femte generasjon som tar over garden. Vi brukar mykje ressursar på steingardar, stelle løa og dyrke mark. Skal vi ha natur? Treng vi natur for å leve?, spurde ho retorisk, før ho avslutta det heile med eit dikt.